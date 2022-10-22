Rayo Vallecano - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Rayo Vallecano - Cadiz maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 11. haftada Rayo Vallecano ile Cadiz kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rayo Vallecano - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RAYO VALLECANO - CADİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rayo Vallecano - Cadiz maçı 22 Ekim Cumartesi günü, saat 15:00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.