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Elche 0-3 Real Madrid (Maç sonucu - ÖZET)

İspanya La Liga'nın 10. haftasında lider Real Madrid, deplasmanda konuğu olduğu lig sonuncusu Elche'yi 3-0'lık farklı skorla mağlup etti.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2022 Perşembe 00:27
Elche 0-3 Real Madrid (Maç sonucu - ÖZET)

Real Madrid'in galibiyet golleri, takımın son haftalardaki en formda oyuncuları Federico Valverde (Dk. 12) ve Karim Benzema (Dk. 75) ile Marco Asensio'dan (Dk. 89) geldi.

Ayrıca, karşılaşma boyunca eflatun-beyazlılarının rakip ağları havalandırdığı 3 pozisyonda goller VAR kararıyla iptal edildi.

Puanını 28'e çıkaran ve ligin namağlup tek takımı olan Real Madrid liderliğini sürdürdü.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Real Madrid'e 3-1 yenilen, 22 puanla 2. sırada bulunan Barcelona, yarın sahasında Villarreal'e karşı oynayacak.

Diğer yandan Mallorca'yı 1-0 yenen Real Sociedad, ligde art arda 5. galibiyetini alarak, 22 puanla 3.lüğe yükseldi.

Katar'da 20 Kasım-18 Aralık tarihlerinde yapılacak Dünya Kupası'ndan dolayı La Liga maçları hafta içleri de oynanıyor.

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