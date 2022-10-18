Sevilla - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Sevilla - Valencia maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 10. haftada Sevilla ile Valencia kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sevilla - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SEVILLA - VALENCIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sevilla - Valencia maçı 18 Ekim Salı saat 20:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.