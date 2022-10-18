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Getafe - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 10. haftasında Getafe ile Athletic Bilbao karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, Getafe - Athletic Bilbao maçıyla ilgili bilgiler araştırıyor. Peki, Getafe - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 12:47 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 13:00
Getafe - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Getafe - Athletic Bilbao maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 10. haftada Getafe - Athletic Bilbao kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Getafe - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GETAFE - ATHLETIC BILBAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Getafe - Athletic Bilbao maçı 18 Ekim Salı saat 21:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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