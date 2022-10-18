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Atletico Madrid - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 10. haftasında Atletico Madrid ile Rayo Vallecano karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, Atletico Madrid - Rayo Vallecano maçıyla ilgili bilgiler araştırıyor. Peki, Atletico Madrid - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 14:20 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 14:40
Atletico Madrid - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Atletico Madrid - Rayo Vallecano maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 10. haftada Atletico Madrid ile Rayo Vallecanokozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atletico Madrid - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATLETICO MADRID - RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atletico Madrid - Rayo Vallecano maçı 18 Ekim Salı saat 22:00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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