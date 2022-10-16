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REAL MADRID - BARCELONA CANLI İZLE | Real Madrid - Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta? - EL CLASICO CANLI İZLE

La Liga'nın 9. haftasında, ligin en heyecanlı maçı başlıyor. Averaj farkıyla lider olan Barcelona, kendisiyle aynı puana sahip Real Madrid'in Santiago Bernabeu'da konuğu olacak. HEyecanlı karşılaşmayı canlı olarak takip etmek isteyen maçseverler, arama motorlarında Real Madrid - Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta? sorularının cevabını araştırıyor. İşte maç hakkında merak edilenler ve muhtemel 11'ler...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 15:40 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 15:42
REAL MADRID - BARCELONA CANLI İZLE | Real Madrid - Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta? - EL CLASICO CANLI İZLE

La Liga'da 9. hafta El Clasico heyecanıyla sona devam ediyor. Futbol tutkunlarının merakla beklediği Real Madrid - Barcelona maçına sayılı dakikalar kala maç hakkında detayları öğrenmek isteyen ve heyecanlı karşılaşmayı canlı olarak takip etmek isteyenler için tüm detayları haberimizde derledik. İşte Real Madrid - Barcelona yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri...

REAL MADRİD - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Real Madrid - Barcelona maçı 16 Ekim Pazar günü TSİ 17.15'te başlayacak ve S Sport ile S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

REAL MADRID - BARCELONA MAÇI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

Ligin namağlup iki takımı Barcelona ve Real Madrid, El Clasico öncesinde 22'şer puana sahip olurken, şimdiye kadar kalesinde sadece 1 gol gören Katalan ekibi averaj farkıyla liderlik koltuğunda oturuyor.

Her iki takım arasında 26 Mart 1916'dan bu zamana kadar oynanan 249 maçın 100'ünü Real Madrid, 97'sini Barcelona kazanırken, 52 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Ligde ise 184 kez oynanan ve 35 kez beraberlikle biten El Clasico'da Real Madrid'in 76, Barcelona'nın 73 galibiyeti bulunuyor.

📺EL CLASICO CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN📺

Tüm turnuvalarda ezeli rakibi Barcelona'ya karşı oynadığı son 6 maçın 5'ini kazanan Real Madrid, son olarak geçen sezon 20 Mart'ta evinde oynadıkları maçta Katalan takımına 4-0 mağlup oldu.

REAL MADRID - BARCELONA MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Tchouameni, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius

Barcelona: Ter Stegen; Roberto, Kounde, E. Garcia, Balde; Gavi, Busquets, Pedri; Dembele, Lewandowski, Fati

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