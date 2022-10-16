Real Betis - Almeria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Real Betis - Almeria maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 9. haftada Real Betis ile Almeria kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Betis - Almeria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL BETIS - ALMERIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Betis - Almeria maçı 16 Ekim Pazar saat 22:00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.

REAL BETIS - ALMERIA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Betis

Silva; Moreno, Ruiz, Felipe, Ruibal; Carvalho, Rodriguez; Rodri, Canales, Henrique; Iglesias

Almeria

Martinez, Akieme, Babic, Ely, Pozo; de la Hoz, Melero; Arnau, Robertone, Baptistao; Ramazani