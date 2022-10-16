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Espanyol - Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 9. haftasında Espanyol ile Valladolid karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, Espanyol - Valladolid maçıyla ilgili bilgiler araştırıyor. Peki, Espanyol - Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 15:02
Espanyol - Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Espanyol - Valladolid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 9. haftada Espanyol ile Valladolid kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Espanyol - Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ESPANYOL - VALLADOLID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Espanyol - Valladolid maçı 16 Ekim Pazar saat 19:30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

ESPANYOL - VALLADOLID MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Espanyol

Lecomte; Olivan, Cabrera, Gomez, Calero; Darder, Souza; Puado, Exposito, Vidal; Joselu

Real Valladolid

Masip; Escudero, Sanchez, Joaquin, Fresneda; Perez, Mesa, Aguado; Plano, Weissman, Leon

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