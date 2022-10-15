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Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman? El Clasico saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

La Liga'nın 9. haftası El Clasico'ya sahne oluyor. İspanya'nın iki devi Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Futbolseveler, Real Madrid - Barcelona maçı öncesi karşılaşmanın yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Real Madrid - Barcelona maçıyla ilgili tüm bilgilere haberimizde bulabilirsiniz.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 15:43 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 15:52
Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman? El Clasico saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

La Liga'nın 9. haftasında El Clasico heyecanı yaşanacak.

İspanya'nın iki dev kulübü Real Madrid ile Barcelona, Santiago Bernabeu'da kozlarını paylaşacak.

Mücadele öncesi Real Madrid, topladığı 22 puanla 2. sırada bulunuyor. Aynı puana sahip Barcelona ise averaj farkıyla zirvede yer alıyor.

REAL MADRID - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Barcelona maçı 16 Ekim Pazar günü TSİ 17.15'te başlayacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.

REAL MADRID - BARCELONA MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Tchouameni, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius

Barcelona: Ter Stegen; Roberto, Kounde, E. Garcia, Balde; Gavi, Busquets, Pedri; Dembele, Lewandowski, Fati

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