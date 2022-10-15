Girona - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Girona - Cadiz maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 8. haftada Girona ile Cadizkozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Girona - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GIRONA - CADIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Girona - Cadiz maçı 15 Ekim Cumartesi saat 15:00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.