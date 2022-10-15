Haberler İspanya La Liga Girona - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Girona - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 8. haftasında Girona ile Cadiz karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, Girona - Cadiz maçıyla ilgili bilgiler araştırıyor. Peki, Girona - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 15:30 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 15:50
Girona - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Girona - Cadiz maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 8. haftada Girona ile Cadizkozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Girona - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GIRONA - CADIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Girona - Cadiz maçı 15 Ekim Cumartesi saat 15:00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

DİĞER
SON DAKİKA: Billur Kalkavan kansere yenik düştü! Yakın dostu Hamdi Alkan acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu...
Billur Kalkavan'ın vefatı sonrası ortaya çıkan acı tesadüf ! 1 yıla tam 11 gün kala... Annesi ve babası merak edilen Billur Kalkavan...
Batshuayi'yi anlattı! "Beşiktaş'ın meyvelerini yiyor"
G.Saray'dan sol bek bombası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman?
Athletic Bilbao - Atletico Madrid maçı saat kaçta?
EYT SON DAKİKA! EYT nedir, ne zaman çıkacak? EYT kimleri kapsıyor?
2023 yeni asgari ücret zammı belli oldu mu?
EPIC GAMES ÜCRETSİZ OYUNLAR | Epic Games'te bu hafta hangi oyunlar ücretsiz?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Manisa'da puanlar paylaşıldı! Manisa'da puanlar paylaşıldı! 15:43
Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman? Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman? 15:43
Kayserispor - G.Saray maçı saat kaçta? Kayserispor - G.Saray maçı saat kaçta? 15:17
Lens - Montpellier maçı saat kaçta? Lens - Montpellier maçı saat kaçta? 15:09
G.Saray Çankaya'yı rahat geçti G.Saray Çankaya'yı rahat geçti 15:08
Hurşit Baytok hayatını kaybetti Hurşit Baytok hayatını kaybetti 15:04
Daha Eski
Lorient - Reims maçı saat kaçta? Lorient - Reims maçı saat kaçta? 14:59
Transferde ocak bombası! Cimbom'a İsveçli golcü Transferde ocak bombası! Cimbom'a İsveçli golcü 14:56
Sivasspor Giresunspor maçı öncesi şut çalıştı Sivasspor Giresunspor maçı öncesi şut çalıştı 14:48
Athletic Bilbao - Atletico Madrid maçı saat kaçta? Athletic Bilbao - Atletico Madrid maçı saat kaçta? 14:42
Mallorca - Sevilla maçı saat kaçta? Mallorca - Sevilla maçı saat kaçta? 14:39
Valencia - Elche maçı saat kaçta? Valencia - Elche maçı saat kaçta? 14:34