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Athletic Bilbao - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 8. haftasında Athletic Bilbao ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, Athletic Bilbao - Atletico Madrid maçıyla ilgili bilgiler araştırıyor. Peki, Athletic Bilbao - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 15:40 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 15:50
Athletic Bilbao - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Athletic Bilbao - Atletico Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 8. haftada Athletic Bilbao ile Atletico Madrid kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Athletic Bilbao - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATHLETIC BILBAO - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Athletic Bilbao - Atletico Madrid maçı 15 Ekim Cumartesi saat 22:00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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