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Vallecano - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 8. haftasında Vallecano ile Getafe karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, Vallecano - Getafe maçıyla ilgili bilgiler araştırıyor. Peki, Vallecano - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2022 Cuma 11:21
Vallecano - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Vallecano - Getafe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 8. haftada Vallecano ile Getafe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Vallecano - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VALLECANO - GETAFE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Vallecano - Getafe maçı 14 Ekim Cuma saat 22:00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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