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Elche - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 8. haftasında Elche ile Mallorca karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, Elche - Mallorca maçıyla ilgili bilgiler araştırıyor. Peki, Elche - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2022 Pazartesi 11:30 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2022 Pazartesi 11:51
Elche - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Elche - Mallorca maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 8. haftada Elche ile Mallorca kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Elche - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ELCHE - MALLORCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Elche - Mallorca maçı 10 Ekim Pazartesi saat 22:00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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