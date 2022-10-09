Cadiz - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Cadiz - Espanyol maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 8. haftada Cadiz ile Espanyol kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Cadiz - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CADIZ - ESPANYOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Cadiz - Espanyol maçı 9 Ekim Pazar saat 17:15'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.