MasterChef yeni bölümde ne oldu? MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 8 Ekim Eylül MasterChef ödülü kim kazandı?

MasterChef'te heyecan tüm hızıyla sürüyor. Yarışmacılar arasında geçen kıyasıya mücadelede en iyi yemeği yapan 3 isim, aileleriyle kahvaltı yaptı.

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef 2022 yarışmasında yarışmacılar ödül için kıyasıya mücadele ettiler. Jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda en iyi ev yemeğini çıkaran mavi takım, kırmızı takımı eledi ve 2. etaba geçti. 2. etapta ise mavi takım kendi arasında ödül için kıyasıya bir mücadele verdi ve 3 isim ödülün sahibi oldu.

AİLELERİ İLE KİM KAHVALTI YAPTI?

Ödülü kazanarak aileleri ile kahvaltı yapan isimler Yağız, Metin ve Çağatay oldu.