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MasterChef yeni bölümde ne oldu? MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 8 Ekim Eylül MasterChef ödülü kim kazandı?

MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Sevilen programın 8 Ekim'de yayınlanan bölümünde kazanan 3 yarışmacı, aileleriyle kahvaltı yaptı. Yarışmayı takip edenler arama motorlarında birçok araştırma yapıyor. Peki, "MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 8 Ekim MasterChef para ödülünü kim kazandı?" İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 01:10
MasterChef yeni bölümde ne oldu? MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 8 Ekim Eylül MasterChef ödülü kim kazandı?

MasterChef'te heyecan tüm hızıyla sürüyor. Yarışmacılar arasında geçen kıyasıya mücadelede en iyi yemeği yapan 3 isim, aileleriyle kahvaltı yaptı.

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef 2022 yarışmasında yarışmacılar ödül için kıyasıya mücadele ettiler. Jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda en iyi ev yemeğini çıkaran mavi takım, kırmızı takımı eledi ve 2. etaba geçti. 2. etapta ise mavi takım kendi arasında ödül için kıyasıya bir mücadele verdi ve 3 isim ödülün sahibi oldu.

AİLELERİ İLE KİM KAHVALTI YAPTI?

Ödülü kazanarak aileleri ile kahvaltı yapan isimler Yağız, Metin ve Çağatay oldu.

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