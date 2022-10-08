Getafe - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Getafe - Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 8. haftada Getafe ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Getafe - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GETAFE - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Getafe - Real Madrid maçı 8 Ekim Cumartesi saat 22:00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.

GETAFE - REAL MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Getafe

Soria; Suarez, Dakonam, Duarte, Alvarez, Iglesias; Alena, Milla, Algobia; Unal, Mayoral

Real Madrid

Lunin; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Tchouameni, Kroos; Valverde, Rodrygo, Vinicius