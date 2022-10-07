Griezmann krizi bitti

Atletico Madrid ve Barcelona, Antoine Griezmann'ın opsiyonundaki bedelin değişmesi için anlaşmaya vardı. 2 yıllığına kiralanan Fransız oyuncunun kontratında maçların yüzde 50'sinde en az 45 dakika oynaması halinde 40 milyon euro'luk zorunlu opsiyon vardı.
Atletico Madrid ve Barcelona, Antoine Griezmann'ın opsiyonundaki bedelin değişmesi için anlaşmaya vardı. 2 yıllığına kiralanan Fransız oyuncunun kontratında maçların yüzde 50'sinde en az 45 dakika oynaması halinde 40 milyon euro'luk zorunlu opsiyon vardı. Bu rakamı aşağı çeken Atletico Madrid, 31 yaşındaki oyuncunun tapusunu alacak.