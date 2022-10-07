Haberler İspanya La Liga Griezmann krizi bitti

Griezmann krizi bitti

Atletico Madrid ve Barcelona, Antoine Griezmann'ın opsiyonundaki bedelin değişmesi için anlaşmaya vardı. 2 yıllığına kiralanan Fransız oyuncunun kontratında maçların yüzde 50'sinde en az 45 dakika oynaması halinde 40 milyon euro'luk zorunlu opsiyon vardı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2022 Cuma 06:50
Griezmann krizi bitti
Atletico Madrid ve Barcelona, Antoine Griezmann'ın opsiyonundaki bedelin değişmesi için anlaşmaya vardı. 2 yıllığına kiralanan Fransız oyuncunun kontratında maçların yüzde 50'sinde en az 45 dakika oynaması halinde 40 milyon euro'luk zorunlu opsiyon vardı. Bu rakamı aşağı çeken Atletico Madrid, 31 yaşındaki oyuncunun tapusunu alacak.
DİĞER
Tatlıcılar’da miras kavgası! Taha Tatlıcı beraat ettikten sonra savcılığa başvurdu!
Bensu Soral’ın çenesi düştü! Hollywood klasiği estetiğe o da kapıldı
A. Madrid gözünü kararttı! İşte yapılacak dev teklif
Ronaldo için bir açıklama daha: Neden olmasın!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sevilla'nın yeni hocası belli oldu!
Sevilla'da flaş gelişme! Lopetegui...
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU E-DEVLET | Kırtasiye yardımı nedir, ne kadar, kimlere verilir? Kırtasiye yardımı başvuru şartları, gerekli belgeler
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çarpıcı yorum! "Mükemmele yakın bir performans..." Çarpıcı yorum! "Mükemmele yakın bir performans..." 08:12
UEFA ülke puanında kaçıncı sıradayız? İşte son durum UEFA ülke puanında kaçıncı sıradayız? İşte son durum 07:47
Jesus: Daha fazla gol atabilirdik! Jesus: Daha fazla gol atabilirdik! 01:41
Pereira Wolves’a Pereira Wolves’a 01:24
‘Şanlı’ Batshuayi! ‘Şanlı’ Batshuayi! 01:23
Kim oynasın? Kim oynasın? 01:22
Daha Eski
Çekilin yoldan Çekilin yoldan 01:21
Rennes Kiev’i geçti Rennes Kiev’i geçti 01:21
Jorge Jesus: 4-5 olabilirdi Jorge Jesus: 4-5 olabilirdi 01:20
Asistan Rossi! Asistan Rossi! 01:19
Emre Mor’dan resital Emre Mor’dan resital 01:18
Real Betis Roma'da da yenilmedi! Real Betis Roma'da da yenilmedi! 00:00