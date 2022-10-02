Real Madrid - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Real Madrid - Osasuna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 7. haftada Real Madrid ile Osasuna kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL MADRID - OSASUNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - Osasuna maçı 2 Ekim Pazar saat 22.00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.

REAL MADRID - OSASUNA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid

Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Ceballos, Tchouameni, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius Jr

Osasuna

Herrera; U. Garcia, D. Garcia, Cruz; Vidal, Brasanac, Torro, Sanchez; R. Garcia, Budimir, Gomez