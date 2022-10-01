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Mallorca - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 7. haftasında Mallorca ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, Mallorca - Barcelona maçıyla ilgili bilgiler araştırıyor. Peki, Mallorca - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2022 Cumartesi 14:00 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2022 Cumartesi 14:30
Mallorca - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Mallorca - Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 7. haftada Mallorca ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mallorca - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MALLORCA - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mallorca - Barcelona maçı 1 Ekim Cumartesi saat 22.00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.

MALLORCA - BARCELONA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Mallorca

Rajkovic; Maffeo, Valjent, Raillo, Copete, Costa; Sanchez, Ruiz de Galarreta, Grenier; Lee, Muriqi

Barcelona

Ter Stegen; Roberto, Christensen, Garcia, Alba; Kessie, Busquets, Pedri; Dembele, Lewandowski, Raphinha

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