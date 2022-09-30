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Athletic Bilbao - Almeira maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 6. haftasında Athletic Bilbao ile Almeira karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, Athletic Bilbao - Almeira maçıyla ilgili bilgiler araştırıyor. Peki, Athletic Bilbao - Almeira maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 10:01 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 10:01
Athletic Bilbao - Almeira maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Athletic Bilbao - Almeira maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 7. haftada Athletic Bilbao ile Almeira kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Athletic Bilbao - Almeira maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATHLETIC BILBAO - ALMEIRA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Athletic Bilbao - Almeira maçı 30 Eylül Cuma saat 22:00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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