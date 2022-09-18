Real Betis - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

Real Betis - Girona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 6. haftada Real Betis ile Girona kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Betis - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL BETIS - GIRONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Betis - Girona maçı 18 Eylül Pazar saat 19.30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

REAL BETIS - GIRONA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Betis

Silva; Ruibal, Felipe, Pezzella, Moreno; Rodriguez, Carvalho; Henrique, Canales, Rodri; Iglesias

Girona

Martin; Espinosa, Juanpe, Bueno; Martinez, Garcia, Romeu, Gutierrez; Reinier, Castellanos, Riquelme