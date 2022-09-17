Haberler İspanya La Liga Valencia - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

Valencia - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

La Liga'nın 6. haftasında Valencia ile Celta Vigo karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, Valencia - Celta Vigo maçıyla ilgili bilgiler araştırıyor. Peki, Valencia - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2022 Cumartesi 13:30 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2022 Cumartesi 14:00
Valencia - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

Valencia - Celta Vigo maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 6. haftada Valencia ile Celta Vigo kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Valencia ile Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VALENCIA - CELTA VIGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Valencia - Celta Vigo maçı 17 Eylül Cumartesi saat 19:30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
UEFA ülkeler sıralaması güncellendi! İşte Türkiye'nin listedeki yeni yeri...
Beşiktaş'ın ismini kullanıp taraftarı dolandıracaklardı! Sahte coinci 'medyum' çıktı
Afrika basınından Sacha Boey'a övgü!
UEFA'dan önemli gelir! İşte kasaya giren rakam
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Athletic Bilbao - Real Vallecano maçı saat kaçta?
Barcelona - Elche maçı saat kaçta?
18 EYLÜL TOPLU TAŞIMALAR ÜCRETSİZ Mİ?
KPSS'DE KAÇ NET KAÇ PUAN? | 2022 KPSS'den 70 - 80 - 90 puan almak için kaç net gerekir? - Barajı geçmek için kaç net gerekir?
KPSS’YE ULAŞIM KARTI, PARA, ANAHTARLA GİRİLİR Mİ? | KPSS’de bozuk para, kağıt para, alyans, gözlük şapka, kemer yasak mı?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da isyan çıktı! Okan Buruk ile görüşme... G.Saray'da isyan çıktı! Okan Buruk ile görüşme... 13:42
Athletic Bilbao - Real Vallecano maçı saat kaçta? Athletic Bilbao - Real Vallecano maçı saat kaçta? 13:42
İspanya'da Vinicius hakkındaki ırkçı söyleme büyük tepki! İspanya'da Vinicius hakkındaki ırkçı söyleme büyük tepki! 13:14
TFF 1. Lig'de dev maç! Samsunspor Sakaryaspor'u ağırlıyor TFF 1. Lig'de dev maç! Samsunspor Sakaryaspor'u ağırlıyor 13:08
Melo'nun belgeseli geliyor! G.Saray ve İstanbul... Melo'nun belgeseli geliyor! G.Saray ve İstanbul... 12:38
İstanbulspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? İstanbulspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? 12:28
Daha Eski
İstanbulspor - Beşiktaş maçının VAR'ı açıklandı! İstanbulspor - Beşiktaş maçının VAR'ı açıklandı! 12:27
Valencia - Celta Vigo maçı saat kaçta? Valencia - Celta Vigo maçı saat kaçta? 12:20
Barcelona - Elche maçı saat kaçta? Barcelona - Elche maçı saat kaçta? 12:13
İstanbulspor'da Ethem'i şoku! İstanbulspor'da Ethem'i şoku! 11:54
Afrika basınından Sacha Boey'a övgü! Afrika basınından Sacha Boey'a övgü! 11:39
Tottenham - Leicester City maçı saat kaçta? Tottenham - Leicester City maçı saat kaçta? 11:24