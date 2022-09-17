Valencia - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

Valencia - Celta Vigo maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 6. haftada Valencia ile Celta Vigo kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Valencia ile Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VALENCIA - CELTA VIGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Valencia - Celta Vigo maçı 17 Eylül Cumartesi saat 19:30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.