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Barcelona - Elche maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

La Liga'nın 6. haftasında Barcelona ile Elche karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, Barcelona - Elche maçıyla ilgili bilgiler araştırıyor. Peki, Barcelona - Elche maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2022 Cumartesi 12:13
Barcelona - Elche maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

Barcelona - Elche maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 6. haftada Barcelona ile Elche kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Barcelona - Elche maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BARCELONA - ELCHE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Barcelona - Elche maçı 17 Eylül Cumartesi saat 17:15'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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