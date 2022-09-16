Haberler İspanya La Liga Real Valladolid - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

Real Valladolid - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

La Liga'nın 6. haftasında Real Valladolid ile Cadiz karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, Real Valladolid - Cadiz maçıyla ilgili bilgiler araştırıyor. Peki, Real Valladolid - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 12:30
Real Valladolid - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

Real Valladolid - Cadiz maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 6. haftada Real Valladolid ile Cadiz kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Valladolid - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL VALLADOLID - CADIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Valladolid - Cadiz maçı 16 Eylül Cuma saat 22:00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.

DİĞER
Hayat Bilgisi'nin Beton Ayşe'siydi... Uzun yıllar ortalarda görünmeyen Hayfa Safi'nin son hali görenlerin ağzını açık bıraktı!
Seda Sayan'dan eşi Çağlar Ökten'le ilgili bomba itiraf: "Bir süredir sahne almıyorum çünkü..."
UEFA ülkeler sıralaması güncellendi! Türkiye...
İrfan Can damgası! Ronaldo'yu geride bıraktı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Gavi imzayı attı! Sözleşmesinde flaş madde
Osasuna deplasmanda hata yapmadı!
ALİ NAZİK TARİFİ - Ali Nazik Kebabı nasıl yapılır? | Ali Nazik malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları
KPSS ÇIKMIŞ SORULAR | KPSS Genel Kültür - Genel Yetenek ve Alan Bilgisi çıkmış sorular ve cevapları PDF indir
TOKİ KONUT TİPİ SEÇİLEBİLECEK Mİ?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Salernitana - Lecce maçı saat kaçta? Salernitana - Lecce maçı saat kaçta? 12:03
G.Saray-Konyaspor maçının VAR'ı açıklandı! G.Saray-Konyaspor maçının VAR'ı açıklandı! 11:56
Arjantin'den çarpıcı iddia! Wanda Nara ile Icardi... Arjantin'den çarpıcı iddia! Wanda Nara ile Icardi... 11:42
Real Valladolid - Cadiz maçı saat Real Valladolid - Cadiz maçı saat 11:35
Cimbom'da flaş Yusuf Demir gelişmesi! Yerli statüsünde oynayacak mı? Cimbom'da flaş Yusuf Demir gelişmesi! Yerli statüsünde oynayacak mı? 11:12
Auxerre - Lorient maçı saat kaçta? Auxerre - Lorient maçı saat kaçta? 11:05
Daha Eski
Nottingham Forest - Fulham maçı saat kaçta? Nottingham Forest - Fulham maçı saat kaçta? 10:56
İrfan Can damgası! Ronaldo'yu geride bıraktı İrfan Can damgası! Ronaldo'yu geride bıraktı 10:52
Aston Villa - Southampton maçı saat kaçta? Aston Villa - Southampton maçı saat kaçta? 10:47
Yeni Malatyaspor - Altay maçı saat kaçta? Yeni Malatyaspor - Altay maçı saat kaçta? 10:22
Hatayspor ile Kayserispor 5. kez rakip! Hatayspor ile Kayserispor 5. kez rakip! 10:14
Hatayspor - Kayserispor maçı saat kaçta? Hatayspor - Kayserispor maçı saat kaçta? 10:12