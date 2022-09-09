Girona - Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Girona - Valladolid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 5. haftanın açılış maçında Girona ile Valladolid kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Girona - Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GIRONA - VALLADOID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Girona - Valladolid maçı 9 Eylül Cuma saat 22:00'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.