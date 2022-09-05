Valladolid - Almeira maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Valladolid - Almeira maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında Valladolid ile Almeira kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Valladolid - Almeira maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VALLADOLID - ALMEIRA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Valladolid - Almeira maçı 5 Eylül Pazartesi saat 19:30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.