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Zeki Çelik Roma'ya ısınıyor! Mourinho'nun gözüne girdi

İtalya Serie A ekibi Roma'da forma giyen Zeki Çelik, yavaş yavaş yeni takımına ısınıyor... 25 yaşındaki milli sağ bek, takımının ligde Juventus ile oynadığı maçın son yarım saatinde şans bulurken, sergilediği performansla teknik direktörü Jose Mourinho'nun gözüne girmeyi başardı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 11:38
Zeki Çelik Roma'ya ısınıyor! Mourinho'nun gözüne girdi

Sezon başında Jose Mourinho'nun ısrarıyla Lille'den Roma'ya transfer olan milli futbolcumuz Zeki Çelik, İtalyan ekibinde yavaş yavaş kendini bulmaya başladı.

Milli sağ bek, takımının cumartesi günü Juventus ile oynadığı dev maçın son yarım saatinde forma şansı buldu.

Geçtiğimiz hafta oynanan Cremonese mücadelesinin 86. dakikasında Rick Karsdorp yerine oyuna giren başarılı sağ bek, Juventus maçının 62. dakikasında yine Karsdorp yerine sahaya sürüldü. Jose Mourinho'nun çok şey beklediği Zeki, Juventus maçında oyuna girdikten dakikalar sonra takımı eşitlik golünü attı.

Zeki Çelik, Juventus karşısında 28 dakika forma giyerken, son dakikada sarı kart gördü. Oynadığı kısa sürede Matic ile birlikte takımının en çok top kapan oyuncusu olan Zeki Çelik, girdiği 5 ikili mücadeleden 3 kez galip çıkarak yine bu alanda takımı adına etkili isimlerden biri oldu. Savunma ağırlıklı oyunu ön planda tutan Jose Mourinho için Zeki, bu alanda rakibi Karsdrop'tan bir adım önde ve bu özelliğiyle ilk 11'e kendini aday kılıyor.

Akşam'ın derlediği habere göre; İtalyan basınından Roma'ya yakın yazarların tahmini, Zeki Çelik'in gelecekte Karsdorp'tan formayı kapacağı yönünde. Takımın önemli isimlerinden olan Hollandalı kanat beki Rick Karsdorp'un güncel piyasa değeri 13 milyon euro. Zeki Çelik'in güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro.

Bursaspor altyapısından yetişen Zeki Çelik, buradan İstanbulspor'a 1.2 milyon euroya, İstanbul ekibinden Lille'e 2.5 milyon euroya ve son olarak Roma'ya 7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

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