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Barcelona 4 - 0 Valladolid (MAÇ SONUCU - ÖZET) İspanya LaLiga

İspanya LaLiga'nın 3. haftasında Barcelona ile Valladolid karşı karşıya geldi. Barça Valladolid'i Lewandowski(2) Pedri ve Sergi Roberto'nun golleriyle 4-0 mağlup etti.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 22:28 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 22:44
Barcelona 4 - 0 Valladolid (MAÇ SONUCU - ÖZET) İspanya LaLiga

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 3. haftasında Barcelona, sahasında Valladolid'i 4-0 mağlup etti.

Barcelona'nın gollerini Robert Lewandowski (Dk. 24 ve 65), Pedri (Dk. 43) ve Sergi Roberto (Dk. 90+2) attı.

Katalan takımına bu sezon gelen 34 yaşındaki Polonyalı forvet Lewandowski, geçen hafta olduğu gibi bugün de rakip ağları 2 kez havalandırarak, ligdeki gol sayısını 4'e çıkardı.

Ligdeki puanını 7'ye yükselten Barcelona, 2. sırada yer aldı.

La Liga'ya bu sezon çıkan Valladolid ise 1 puanla 19'unculukta kaldı.

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