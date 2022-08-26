Haberler İspanya La Liga Girona - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Girona - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Girona - Celta Vigo 3. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Girona - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2022 Cuma 23:01 Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2022 Cuma 23:01
Girona - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 3. hafta maçında Girona ile Celta Vigo kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Girona - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GİRONA - CELTA VIGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Girona - Celta Vigo maçı 26 Ağustos Pazartesi saat 21.00'de S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

Girona - Celta Vigo maçını canlı takip etmek için tıklayın...

DİĞER
Sosyetik güzel Reyhan Göksun Taşkın'ı hasta oğluyla sınadılar! 750 bin dolar dolandırıldı
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç evlendi! İşte düğünden ilk kare! Oğuzhan Koç'un şahidi Acun Ilıcalı oldu
Türkiye - Sırbistan | CANLI
İki ayrılık kapıda! Birisi kiralık
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Espanyol - Real Madrid maçı saat kaçta?
Barcelona - Valladolid maçı saat kaçta?
Kamuoyu açıklaması
MEB ATAMA SONUÇLARI 2022 | Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman açıklanacak? - Sonuç sorgulama ekranı e-Devlet
SAFER AYI NEDİR, ne demektir? - Safer ayı önemi, fazileti nedir? | Safer ayı özellikleri ve hadisleri
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Avcı'dan sakatlık sözleri! Uğurcan ve Abdülkadir... Avcı'dan sakatlık sözleri! Uğurcan ve Abdülkadir... 21:18
Kasımpaşa 3 puanı tek golle aldı! Kasımpaşa 3 puanı tek golle aldı! 21:15
Kayserispor Giresunspor'u farklı geçti! Kayserispor Giresunspor'u farklı geçti! 21:10
Harry Kane Tottenham'a galibiyeti getirdi! Harry Kane Tottenham'a galibiyeti getirdi! 20:51
Trabzonspor'da dev maç öncesi iki sakatlık şoku! Trabzonspor'da dev maç öncesi iki sakatlık şoku! 20:11
Ersin Destanoğlu'na sürpriz talip! Ersin Destanoğlu'na sürpriz talip! 19:36
Daha Eski
G.Saray'da Sacha Boey ayrılıyor! İşte yeni takımı G.Saray'da Sacha Boey ayrılıyor! İşte yeni takımı 19:31
Türkiye - Sırbistan | CANLI Türkiye - Sırbistan | CANLI 19:30
Dinamo Kiev lige kötü başladı! Dinamo Kiev lige kötü başladı! 19:10
Bodrum son dakikada yıkıldı! Bodrum son dakikada yıkıldı! 19:06
Bandırmaspor evinde güldü! Bandırmaspor evinde güldü! 19:01
Kayserispor - Giresunspor maçı CANLI Kayserispor - Giresunspor maçı CANLI 18:51