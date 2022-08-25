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Real Madrid'den Karim Benzema için yeni karar! Kalıyor mu?

Son dakika haberi... İspanya La Liga devi Real Madrid'in starı Karim Benzema'ya dair yeni bir karar verildi. Real Madrid yönetimi, Karim Benzema ile yola devam edilmesi yönünde karar aldı. İşte ayrıntılar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2022 Perşembe 16:36
Real Madrid'den Karim Benzema için yeni karar! Kalıyor mu?

İspanya Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid'de gözler golcü futbolcu Karim Benzema'nın geleceğine çevrildi. İspanyol basını, Fransız futbolcu ile ilgili alınan kararı duyurdu.

BENZEMA'YA YENİ KONTRAT

İspanyol basınındaki haberlerde; 34 yaşındaki futbolcunun üstün performansının ardından Real Madrid yönetimi yeni bir kontrat üzerinde çalışıyor.

KISA SÜRE İÇİNDE AÇIKLANACAK

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Benzema'ya 2024'e kadar sürecek bir sözleşme teklif edilecek. 2009'dan beri Real Madrid forması giyen futbolcu ile yapılacak yeni kontratın kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Real Madrid'de 2 maçta 1 gol 1 asist üreten futbolcu, geçen sezon ise 46 maçta 44 gol 15 asistlik katkı yapmıştı. Benzema, Avrupa'da yılın futbolcusu ödülü için de favori olarak gösteriliyor.

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