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Girona - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Girona ile Getafe 2. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Girona - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 15:00 Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 15:00
Girona - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Girona - Getafe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 2. hafta maçında Girona ile Getafe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Girona - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GIRONA - GETAFE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Girona - Getafe maçı 22 Ağustos Pazartesi saat 23:00'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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