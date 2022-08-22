Elche - Almeira maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Elche - Almeira maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 2. hafta maçında Elche ile Almeira kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Elche - Almeira maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ELCHE - ALMEIRA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Elche - Almeira maçı 22 Ağustos Pazartesi saat 21:00'de S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.