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Real Sociedad - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da 2. hafta heyecanı başladı. Real Sociedad ile Barcelona 2. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Sociedad ile Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2022 Pazar 11:00 Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2022 Pazar 11:02
Real Sociedad - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 2. hafta maçında Real Sociedad ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Sociedad - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL SOCIEDAD - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Sociedad - Barcelona maçı 21 Ağustos Pazartesi saat 23.00'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

Real Sociedad - Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

REAL SOCIEDAD - BARCELONA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

REAL SOCİEDAD

Remiro; Elustondo, Zubeldia, Le Normand, Munoz; Zubimendi, Mendez, Merino; Silva; Isak, Kubo

BARCELONA

Ter Stegen; Roberto, Christensen, Araujo, Alba; De Jong, Kessie, Pedri; Raphinha, Lewandowski, Fati

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