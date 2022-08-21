Real Sociedad - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 2. hafta maçında Real Sociedad ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Sociedad - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL SOCIEDAD - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Sociedad - Barcelona maçı 21 Ağustos Pazartesi saat 23.00'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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REAL SOCIEDAD - BARCELONA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

REAL SOCİEDAD

Remiro; Elustondo, Zubeldia, Le Normand, Munoz; Zubimendi, Mendez, Merino; Silva; Isak, Kubo

BARCELONA

Ter Stegen; Roberto, Christensen, Araujo, Alba; De Jong, Kessie, Pedri; Raphinha, Lewandowski, Fati