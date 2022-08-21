Haberler İspanya La Liga Atletico Madrid - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Atletico Madrid - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Atletico Madrid ile Villarreal 2. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atletico Madrid ile Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2022 Pazar 11:00 Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2022 Pazar 11:16
Atletico Madrid - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 2. hafta maçında Atletico Madrid ile Villarreal kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atletico Madrid - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATHLETIC MADRID - VİLLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atletico Madrid - Villarreal maçı 21 Ağustos Pazartesi saat 20:30'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

Atletico Madrid - Villarreal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

ATHLETIC MADRID - VİLLARREAL MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Atletico Madrid

Oblak; Savic, Witsel, Reinildo; Molina, Llorente, Koke, Lemar, Saul; Griezmann, Morata

Villarreal

Rulli; Foyth, Albiol, Torres, Pedraza; Pino, Capoue, Parejo, Coquelin; Moreno, Jackson

DİĞER
Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'li Şahmeran dizi ekibi Marmaris halkını ayaklandırdı!
Gülşen yetmezmiş gibi sıra Reyhan Karaca'da! İBB'den konseri kapan LGBT bayrağına sarılıyor
İngilizlerden flaş iddia! Beşiktaş ile anlaştı mı?
Toroğlu'dan flaş sözler! "Bu maçları telafisi var ama..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Real Sociedad - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga
Athletic Bilbao - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
📺 Gül Masalı 9. Yeni Bölüm İZLE
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
West Ham United - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta? West Ham United - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta? 10:45
Leeds United - Chelsea maçı ne zaman? Leeds United - Chelsea maçı ne zaman? 10:34
Menajeri G.Saray'la mı görüştü? F.Bahçe derken... Menajeri G.Saray'la mı görüştü? F.Bahçe derken... 10:10
Beşiktaş - Karagümrük maçı saat kaçta? Beşiktaş - Karagümrük maçı saat kaçta? 10:05
İngilizlerden flaş iddia! Beşiktaş ile anlaştı mı? İngilizlerden flaş iddia! Beşiktaş ile anlaştı mı? 09:54
Jesus sonrası müthiş istatistik! Gol ortalaması... Jesus sonrası müthiş istatistik! Gol ortalaması... 09:13
Daha Eski
Toroğlu'dan flaş sözler! "Bu maçları telafisi var ama..." Toroğlu'dan flaş sözler! "Bu maçları telafisi var ama..." 08:43
Dikkat çeken yorum! "Yokluğu çok hissediliyor" Dikkat çeken yorum! "Yokluğu çok hissediliyor" 07:57
Anthony Joshua'yı yendi! Unvanlarını korudu Anthony Joshua'yı yendi! Unvanlarını korudu 07:15
🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Yaşasın Hafta Sonu 🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Yaşasın Hafta Sonu 01:49
Cimbom'a Milan'dan sol bek! Cimbom'a Milan'dan sol bek! 01:48
Penaltı kararı doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı! Penaltı kararı doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı! 01:46