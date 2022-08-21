Atletico Madrid - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 2. hafta maçında Atletico Madrid ile Villarreal kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atletico Madrid - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATHLETIC MADRID - VİLLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atletico Madrid - Villarreal maçı 21 Ağustos Pazartesi saat 20:30'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

Atletico Madrid - Villarreal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

ATHLETIC MADRID - VİLLARREAL MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Atletico Madrid

Oblak; Savic, Witsel, Reinildo; Molina, Llorente, Koke, Lemar, Saul; Griezmann, Morata

Villarreal

Rulli; Foyth, Albiol, Torres, Pedraza; Pino, Capoue, Parejo, Coquelin; Moreno, Jackson