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Celta Vigo 1-4 Real Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya La Liga'nın 2. haftasında Real Madrid deplasmanda Celta Vigo'yu 4-1 mağlup ederek ligdeki ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2022 Pazar 01:04
Celta Vigo 1-4 Real Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET)

La Liga'nın 2. haftasında Celta Vigo ile Real Madrid kozlarını paylaştı.

Eflatun-beyazlılar, rakibini 14. dakikada Karim Benzema (p), 42. dakikada Luka Modric, 56. dakikada Vinicius Jr. ve 64. dakikada Federico Valverde'nin attığı gollerle 4-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Celta Vigo'nun tek golünü 23. dakikada Iago Aspas (p) kaydetti

Öte yandan Real Madrid'de Eden Hazard, 87. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.

Real Madrid bu sonuçla puanını 6'ya yükseltti. Celta Vigo ise 1 puanda kaldı.

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