Celta Vigo 1-4 Real Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET)

La Liga'nın 2. haftasında Celta Vigo ile Real Madrid kozlarını paylaştı.
Eflatun-beyazlılar, rakibini 14. dakikada Karim Benzema (p), 42. dakikada Luka Modric, 56. dakikada Vinicius Jr. ve 64. dakikada Federico Valverde'nin attığı gollerle 4-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Celta Vigo'nun tek golünü 23. dakikada Iago Aspas (p) kaydetti
Öte yandan Real Madrid'de Eden Hazard, 87. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.
Real Madrid bu sonuçla puanını 6'ya yükseltti. Celta Vigo ise 1 puanda kaldı.