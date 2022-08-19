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Espanyol - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Espanyol ile Rayo Vallecano 2. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Espanyol - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 09:53 Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 10:30
Espanyol - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Espanyol - Rayo Vallecano maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 2. hafta maçında Espanyol ile Rayo Vallecano kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Espanyol - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ESPANYOL - RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Espanyol - Rayo Vallecano maçı 19 Ağustos Cuma saat 21:00'de S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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