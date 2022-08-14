Valencia - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam başlıyor ve 1. hafta maçında Valencia ile Girona kozlarını paylaşmak için hazırlanıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Valencia - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VALENCIA - GIRONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Valencia - Girona maçı 14 Ağustos Pazar saat 20.30'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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