Cadiz - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam başlıyor ve 1. hafta maçında Cadiz - Real Sociedad kozlarını paylaşmak için hazırlanıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Cadiz - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CADIZ - REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Cadiz - Real Sociedad maçı 14 Ağustos Pazar saat 18.30'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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