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Celta Vigo - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Celta Vigo - Espanyol 1. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Celta Vigo - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Celta Vigo - Espanyol karşılaşmasının detayları...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 09:30 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 10:00
Celta Vigo - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam başlıyor ve 1. hafta maçında Celta Vigo - Espanyol kozlarını paylaşmak için hazırlanıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Celta Vigo - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CELTA VIGO - ESPANYOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Celta Vigo - Espanyol maçı 13 Ağustos Cumartesi günü saat 18.00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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