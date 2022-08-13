Barcelona - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam başlıyor ve 1. hafta maçında Barcelona - Rayo Vallecano kozlarını paylaşmak için hazırlanıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Barcelona - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BARCELONA - RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Barcelona - Rayo Vallecano maçı 13 Ağustos Cumartesi saat 22.00'de S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

BARCELONA - RAYO VALLECANO MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN