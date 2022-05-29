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Real Madridli Marcelo futbolu bıraktı mı? Marcelo hangi takımda oynayacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga şampiyonu ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'in Brezilyalı starı Marcelo, Liverpool maçı sonrası Real Madrid'e veda etti. Futbolseverler, Marcelo'nun geleceğine dair "Futbolcu bıraktı mı?" sorusunu arama motoru Google'da sıkça aratıyor. İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2022 Pazar 10:33
Real Madridli Marcelo futbolu bıraktı mı? Marcelo hangi takımda oynayacak? İşte detaylar...

Marcelo futbolu bıraktı mı, şu an nerede, hangi takımda, Real Madrid'den ayrıldı mı yoksa hala takımda bulunuyor mu, neden Şampiyonlar Lig final maçında yer almadı soruları 28 Mayıs akşamı oynanan Şampiyonlar Ligi final maçında taraftarlarca merakla soruldu.

Real Madrid tarihinin en çok kupa kaldıran oyuncularından biri olan Marcelo'nun, kontratını yenilememesinin ardından hangi takıma transfer olacağı merak konusuydu. Marcelo futbolu bıraktı mı, şu an nerede, hangi takımda?

Carlo Ancelotti Marcelo ile ilgili olarak en son yaptığı açıklamada, "Isco Real Madrid kariyeri sona erdi, kendisine bundan sonra başarılar diliyoruz. Marcelo için aynı şeyi söylemiyorum. Henüz çünkü Şampiyonlar Ligi finalimiz var. O maçta da kaptanımız olacak" demişti.

Marcelo 2007 yılında 6,5 milyon euro bonservis ile transfer edilmişti.

Real Madrid'de 544 maça çıkarak kulüp tarihine geçmişti.

Ancak Şampiyonlar Ligi final maçında Marcelo kadroda yer almadı.

Real Madrid'in ilk 11'i: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Valverde, Benzema, Vinicius Jr.

Marcelo, Real Madrid kariyeri boyunca 545 müsabakada forma giymiş ve 38 gol 103 asiste imza atmıştı.

Brezilyalı ünlü futbolcu, bir yandan da emekli olduğunu açıklayabilir. Oğlunun kariyerine zarar vermemek ve ailesından uzak kalmamak adına, Madrid'de yaşamını sürdürüp futbola veda etmesi de ihtimaller arasında.

ADI FENERBAHÇE İLE ANILMIŞTI
İspanyol basınında yer alan bilgilere göre Marcelo'nun yeni durağı Fenerbahçe olabilir. Ülkesi Brezilya'dan 2 teklif aldığı belirtilen (Palmeiras, Fluminense) Marcelo için Fenerbahçe ihtimalinin de olduğu yazıldı.

Haberin detaylarında Marcelo'nun, kariyerinde yeni bir tecrübe kazanmak için Fenerbahçe tercihini göz önünde bulundurduğu ifade edildi. Bununla beraber Brezilyalı starın, ailesiyle beraber transfere dair düşünme aşamasında olduğu kaydedildi.

MARCELO KİMDİR?
Marcelo Vieira da Silva Júnior 12 Mayıs 1988 tarihinde Brezilya'nın Rio de Janerio kentinde doğdu.

Takımın sol bek oyuncularından biridir.

12 numaralı formayı giyen Marcelo 2002'den 2006 yılına kadar Fluminense'de oynadı ve Real Madrid'e transfer oldu.

Brezilya millî futbol takımında da forma giyen Marcelo'nun millî takımda 4 tane de golü vardır.

2008 Pekin olimpiyatlarında olimpik millî futbol takımında oynamıştır.

Aynı zamanda Real Madrid'in yeni Roberto Carlos'u olarak gösterilmektedir.

Hedefim 'Roberto Carlos gibi olmak' ifadesini kullanmıştır. 2006'dan beri Brezilya millî takımında mücadele etmektedir.

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