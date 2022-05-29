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Aurelien Tchouameni adım adım Real Madrid'e! 70 milyon euro...

Son dakika transfer haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürmeyi başaran Real Madrid, transferde de ses getirecek bir hamleye hazırlanıyor. Eflatun-beyazlılar, Monaco'nun Kamerun asıllı yıldızı Aurelien Tchouameni için 70 milyon euro'luk teklif yaptı. İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2022 Pazar 10:57
Aurelien Tchouameni adım adım Real Madrid'e! 70 milyon euro...

Devler Ligi finalinde İngiliz ekibi Liverpool'u 1-0 mağlup ederek kupayı müzesine götüren Real Madrid, transferde bombayı patlatıyor.

İspanyol ve Fransız basınında yer alan haberlere göre eflatun-beyazlılar, Kamerun asıllı Fransız orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni için 70 milyon euro ödemeye hazır. Buna karşın 22 yaşındaki futbolcunun kulübü Monaco'nun 80 milyon euro talep ettiği ve görüşmelerin devam ettiği bildirildi.

2000 doğumlu Tchouameni, kariyerine Bordeaux altyapısında başladı. 2020 ara transfer döneminde ise Monaco'nun yolunu tuttu. Bu sezon toplamda 50 karşılaşmada görev alan başarılı önlibero, 5 gol atarken 3 de asist yaptı.

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