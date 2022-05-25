Çağlar Söyüncü Real Madrid yolcusu

İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü, gelecek sezon Real Madrid forması giyebilir. İspanyol gazetesi AS'ın haberine göre, eflatun-beyazlılar milli oyuncunun transferini gündeme aldı. Chelsea'den ayrılan Alman stoper Antonio Rüdiger'le anlaşma sağlayan Real Madrid, savunma bölgesi için 26 yaşındaki milli yıldızı seçenekler arasında listenin başına yazdı.
KOÇAK DOĞRULADI
Habere göre A Milli Takım yardımcı antrenörü Kenan Koçak, Real Madrid'in ilgisini doğruladı. 40 milyon euro değer biçilen Çağlar Söyüncü; Manchester City, Chelsea ve Juventus'un da listesinde yer alıyor. Barcelona ve Atletico Madrid'in de radarında olan başarılı stoperin kulübüyle olan sözleşmesi ise 2023'te sona eriyor. Leicester City, 2018'de Freiburg'a 21 milyon euro ödeyerek transfer etti.