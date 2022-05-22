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Real Sociedad 1-2 Atletico Madrid (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İspanya La Liga son hafta mücadelesinde Atletico Madrid deplasmanda Real Sociedad ile karşı karşıya geldi. Madrid ekibi rakibin 2-1'lik skorla devirdi.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 01:17
Real Sociedad 1-2 Atletico Madrid (MAÇ SONUCU-ÖZET)
La Liga son hafta mücadelesinde Atletico Madrid, deplasmanda Real Sociedad ile karşı karşıya geldi.

Reale Arena'da oynan mücadeleyi Atletico Madrid 2-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 50. dakikada De Paul ve 69. dakikada Correa kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü 90+3. dakikada Guridi'den geldi.

Alınan bu sonucun ardından Atletico Madrid, sezonu 71 puanla en yakın rakibi Sevilla'nın 1 puan önünde 3. sırada tamamladı.

Real Sociedad ise sezonu 62 puanla bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayan Villarreal'in önünde 6. sırada tamamladı ve UEFA Avrupa Ligi biletini kaptı.
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