Real Sociedad 1-2 Atletico Madrid (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Reale Arena'da oynan mücadeleyi Atletico Madrid 2-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 50. dakikada De Paul ve 69. dakikada Correa kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü 90+3. dakikada Guridi'den geldi.
Alınan bu sonucun ardından Atletico Madrid, sezonu 71 puanla en yakın rakibi Sevilla'nın 1 puan önünde 3. sırada tamamladı.
Real Sociedad ise sezonu 62 puanla bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayan Villarreal'in önünde 6. sırada tamamladı ve UEFA Avrupa Ligi biletini kaptı.
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