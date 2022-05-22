Barcelona - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

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İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 38. hafta maçında Barcelona - Villarreal kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Barcelona - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BARCELONA - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Barcelona - Villarreal maçı 22 Mayıs Pazar günü saat 23.00'de S Sport Plus'ta ve Sport Smart'ta canlı yayınlanacak.