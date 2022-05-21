Valencia - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

VALENCIA - CELTA VIGO MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 38. hafta maçında Valencia - Celta Vigo kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Valencia - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VALENCIA - CELTA VIGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Valencia - Celta Vigo maçı 21 Mayıs Cumartesi günü saat 18.30'da Spor Smart'da canlı yayınlanacak.