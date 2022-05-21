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Valencia - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor.Valencia ile Celta Vigo bu akşam karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Valencia - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 09:00
Valencia - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

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İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 38. hafta maçında Valencia - Celta Vigo kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Valencia - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VALENCIA - CELTA VIGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Valencia - Celta Vigo maçı 21 Mayıs Cumartesi günü saat 18.30'da Spor Smart'da canlı yayınlanacak.

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