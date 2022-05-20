Real Madrid - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

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İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 38. hafta maçında Real Madrid ile Real Betis kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
REAL MADRID - REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Real Madrid - Real Betis maçı 20 Mayıs Cuma günü saat 22.00'de Spor Smart ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.