Mallorca 2-1 Rayo Vallecano (MAÇ SONUCU)

Mallorca'ya galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Vedat Muriqi ve 90. dakikada Abdon Prats'tan geldi. Rayo Vallecano'nun golü 60. dakikada Pathe Ciss'ten geldi.
Vedat Muriqi gol attığı maçta 90 dakika sahada kaldı. Radamel Falcao 88'de oyundan çıktı.
Bu galibiyetin ardından Mallorca puanını 36'ya yükseltti ve kümede kalma umudunu son haftaya taşıdı. Rayo Vallecano 42 puanda kaldı.
İspanya Ligi'nde gelecek hafta Mallorca, iddiası kalmayan Osasuna'ya konuk olacak. Rayo Vallecano küme düşen Levante'yi ağırlayacak.
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