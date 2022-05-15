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Mallorca 2-1 Rayo Vallecano (MAÇ SONUCU)

İspanya La Liga'da Vedat Muriqi ile Falcao'nun takımları Mallorca ile Rayo Vallecano karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi takım 13. dakikada Vedat Muriqi ve 90. dakikada Abdon Prats'ın golleriyle 2-1 galip kapattı. Konuk ekibin tek golü 60. dakikada Pathe Ciss'ten geldi.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2022 Pazar 23:36
Mallorca 2-1 Rayo Vallecano (MAÇ SONUCU)
İspanya Ligi'nde kümede kalma savaşı veren Vedat Muriqi'nin formasını giydiği Mallorca ile iddiası kalmayan Radamel Falcao'lu Rayo Vallecano karşı karşıya geldi. Vedat Muriqi'nin gol attığı maçta kazanan 2-1'lik skorla Mallorca oldu.

Mallorca'ya galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Vedat Muriqi ve 90. dakikada Abdon Prats'tan geldi. Rayo Vallecano'nun golü 60. dakikada Pathe Ciss'ten geldi.

Vedat Muriqi gol attığı maçta 90 dakika sahada kaldı. Radamel Falcao 88'de oyundan çıktı.

Bu galibiyetin ardından Mallorca puanını 36'ya yükseltti ve kümede kalma umudunu son haftaya taşıdı. Rayo Vallecano 42 puanda kaldı.

İspanya Ligi'nde gelecek hafta Mallorca, iddiası kalmayan Osasuna'ya konuk olacak. Rayo Vallecano küme düşen Levante'yi ağırlayacak.
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