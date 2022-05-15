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Celta Vigo Elche maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

İspanya La Liga'nın 37. haftasında Celta Vigo sahasında Elche'yi konuk edecek. Zorlu maç öncesi ev sahibi takımın 43, konuk ekibin ise 39 puanı bulunuyor. Futbolseverler, karşılaşmanın yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Celta Vigo-Elche maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de kimler var? İşte yanıtı...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2022 Pazar 11:40 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2022 Pazar 12:00
Celta Vigo Elche maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

📺CANLI SKOR - Celta Vigo-Elche maçını takip etmek için tıklayın!

İspanya La Liga'da 37. hafta heyecanı yaşanıyor. 43 puanla 11. sırada yer alan Celta Vigo sahasında, 39 puanlı Elche'yi ağırlayacak. Futbolseverler maçın yayın bilgilerini aratıyor. İşte merak edilenler...

👉CELTA VIGO-ELCHE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Celta Vigo'nun sahasında Elche'yi ağırlayacağı maç bugün TSİ 20.30'da başlayacak. Mücadele, Spor Smart kanalından canlı olarak yayınlanacak.

📌CELTA VIGO-ELCHE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Celta Vigo: Dituro; Vazquez, Aidoo, Araujo, Galan; Beltran; Suarez, Cervi, Mendez; Aspas, Galhardo

Elche: Badia; Barragan, Mascarell, Bigas; Fernandez, Guti, Gumbau, Palacios; Perez, Carrillo, Milla

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