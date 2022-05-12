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TRANSFER HABERİ - Philippe Coutinho Aston Villa'ya transfer oldu!

Sezonu kiralık olarak Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'da geçire Philippe Coutinho, kalıcı olarak İngiliz ekibinde forma giyecek. Aston Villa, 29 yaşındaki futbolcunun bonsrevisini satın aldığını duyurdu. Yıldız futbolcunun transferi için Barcelona'ya 20 milyon euro ödenecek. İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2022 Perşembe 22:15
TRANSFER HABERİ - Philippe Coutinho Aston Villa'ya transfer oldu!

Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Philippe Coutinho'yu bonservisiyle kadrosuna kattığını açıkladı. İngiliz temsilcisinden yapılan açıklamada, Brezilyalı futbolcu ile 2026 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzalandığı belirtildi.

TRANSFER BEDELİ 20 MİLYON EURO!

Aston Villa'nın ardından Barcelona da transfere dair bir bilgilendirme paylaştı. Katalan devinden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki futbolcunun transferinin 20 milyon euro karşılığında gerçekleştiği kaydedildi. Barcelona, ayrıca Brezilyalı futbolcunun sonraki satışından yüzde 50 pay sahibi olduğunu duyurdu.

Philippe Coutinho, bu sezon Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Aston Villa formasıyla çıktığı 16 maçta 4 gol ve 3 asist yapma başarısı gösterdi.

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